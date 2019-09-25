Холдинг «Байтерек» развивает сотрудничество с американским бизнесом

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – АО «QazTech Ventures» – начинает привлекать в Казахстан венчурные инвестиции, заключив предварительное соглашение о создании совместного фонда с американским фондом венчурных инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

Церемония подписания соглашения между QazTech Ventures и V Глобальным Фондом состоялась в Нью-Йорке в рамках рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США. В мероприятии также принял участие Председатель Правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов.

V Глобальный Фонд - это фонд венчурных инвестиций, который формируется одной из ведущих американских венчурных управляющих компаний «500 Startups». Среди проектов, прошедших акселератор, значатся Intercom, Sunrise, Sendgrid, 9Gag, а также крупнейший азиатский такси-сервис GrabTaxi. QazTech Ventures планирует инвестировать в этот фонд 10 млн долларов США, из которых не менее 2 млн долларов будут инвестированы в казахстанские стартапы.

Капитализация фонда составит 150 млн долларов США. Основные инвестиции фонда будут вложены в наиболее успешные стартапы, ранее уже получившие деньги от региональных либо глобальных фондов «500 Startups». Фонд планирует инвестировать 35% капитала в компании из США и 65% в компании, отобранные со всего мира. Предполагается, что приоритетными отраслями для инвестирования будут проекты IT, e-commerce, fin-tech, SAS, горно-металлургического комплекса, агросектора, логистики и другие.

«Создание совместного фонда и сотрудничество с «500 Startups» может стать важным катализатором развития венчурного капитала Казахстана, так как позволит интегрироваться в глобальную экосистему и будет способствовать масштабированию отечественных стартапов на мировом рынке и привлечению зарубежных инвестиций в страну», - отметил Председатель Правления АО «QazTech Ventures» Жандос Шаймарданов.

Отметим, что «500 Startups» - одна из ведущих американских компаний по управлению венчурными фондами, учрежденная в 2010 году в Силиконовой долине (г. Сан-Франциско, США). За 9 лет работы компания создала 19 фондов, из которых 4 глобальных, инвестирующих в стартап-проекты по всему миру, и 15 тематических, сфокусированных на отдельных регионах мира. Так, тематические фонды «500 Startups» инвестируют в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Израиле, странах Ближнего Востока, Турции, Бразилии, Мексике, Канаде и других странах.

Кроме того, глава Холдинга Айдар Арифханов принял участие в круглом столе с капитанами американского бизнеса. На встрече присутствовало руководство таких крупных компаний, как Chevron, ExxonMobil, Shell, Valmont Industries, John Deere, CITI Group, Mastercard, Amazon WebServices, Cisco, 500 Startups и других.

Отметим, согласно своей Стратегии холдинг «Байтерек» играет активную роль в привлечении зарубежного фондирования для поддержки инвестиционных проектов на территории Казахстана. Холдинг может содействовать в предоставлении определенных льгот для американских компаний, желающих работать на рынке Казахстана. В частности, большая заинтересованность - в привлечении долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и промышленные проекты.

Справочно:

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО «Банк развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ЭСК «KazakhExport», АО «ФРП «Даму», АО «QazTech Ventures», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

АО «QazTech Ventures» - первый венчурный фонд фондов, созданный для содействия развитию технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирования, бизнес-инкубирования и технологического консалтинга. QazTech Ventures входит в структуру АО «НУХ «Байтерек».