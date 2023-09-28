Холдинг «Байтерек» продолжает развивать сотрудничество с германским бизнесом

27 сентября 2023 года в Берлине прошло первое заседание казахстанско-германской Рабочей группы по финансированию проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального управляющего холдинга «Байтерек».

На заседании приняли участие член Президиума и руководитель по Центральной Азии в ВКГЭ, а также член наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG Профессор Манфред Грундке, заместитель председателя правления «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Адиль Мухамеджанов и другие представители казахстанских компаний и германского бизнеса.

Фото: пресс-служба НУХ «Байтерек»

На полях заседания АО «Банк Развития Казахстана» подписало Соглашение о финансовом сотрудничестве с немецким банком Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) на сумму до 100 млн евро, что придало импульс деятельности Рабочей группы.

Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Адиль Мухамеджанов подчеркнул, что рабочая группа послужит ключевым механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса как в Казахстане, так и в Германии.

— Сегодня у нас есть уникальная возможность укрепить сотрудничество и создать основу для долгосрочных и взаимовыгодных деловых отношений. Рабочая группа обеспечит прочную основу для развития тесных торговых отношений и коммерческих связей, а также содействия взаимной торговле и инвестициям, — отметил Адиль Мухамеджанов.

Фото: пресс-служба НУХ «Байтерек»

На текущий момент Рабочая группа рассматривает свыше 30 проектов совместного инвестирования из Казахстана, включая проекты от KAZAKH INVEST, Банка Развития Казахстана, Аграрной кредитной корпорации и МФЦА.

Напомним, что 20 июня 2023 года в г. Астане в рамках государственного визита Федерального Президента ФРГ Ф-В. Штайнмайера в Казахстан на площадке казахстанско-германского торгово-инвестиционного форума состоялось подписание Меморандума о намерениях по созданию Рабочей группы по финансированию совместных проектов между АО «НУХ „Байтерек“ и Восточным комитетом германской экономики.