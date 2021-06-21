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    16:14, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Холдинг «Байтерек» продолжает оптимизацию своих дочерних организаций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» продолжает масштабную реорганизацию своей структуры, передает МИА «Казинформ».

    В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан единый институт развития путем объединения двух холдингов - «Байтерек» и «КазАгро». Три дочерних организаций вошли в состав холдинга «Байтерек», но работа на этом не завершена.

    АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) сохранит статус отдельной дочерней организации в составе группы «Байтерек» и дополнит свою уставную деятельность частью функционала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ), в том числе по прямому кредитованию микробизнеса и функции оператора по страхованию в агропромышленном комплексе. В свою очередь, АО «КазАгроФинанс» станет дочерней компанией АКК с мандатом лизингового финансирования в сельском хозяйстве. ФФПСХ будет ликвидирован, а его функция по гарантированию кредитов перейдет в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

    Между тем, решением Совета директоров функционал и активы двух дочерних компаний - АО «QazTech Ventures» и ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» переданы под управление АО «Казына Капитал Менеджмент» (также дочерняя организация Холдинга) в качестве отдельных фондов.

    Еще одну дочернюю организацию – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК) – холдинг «Байтерек» намерен выставить на приватизацию в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Отметим, что согласно правилам продажи объектов приватизации, если выставленные на торги 100% АО, принадлежащих государству, не будут реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежат ликвидации. В этой связи, планируется, что в случае неуспешной передачи в конкурентную среду, ИФК будет ликвидирован с передачей портфеля прав требований и активов в АО «Фонд проблемных кредитов».

    В результате, как отметили в холдинге «Байтерек», данный подход обеспечит сокращение портфельных компаний с 14 до 7 и соответствующую корректировку штатной численности холдингов.

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