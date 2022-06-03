3 Июня 2022 12:34

Холдинг «Байтерек» присоединился к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН - заместителем исполнительного директора глобальной Структуры «ООН-женщины» Анитой Бхатия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Канат Шарлапаев проинформировал о деятельности холдинга по поддержке женщин не только внутри компании, но и в стране.

Ранее холдинг «Байтерек» присоединился к глобальной инициативе ООН - Принципам расширения прав и возможностей женщин (Women’s Empowerment Principles). Заявление о присоединении к Принципам WEPs подписал Канат Шарлапаев, и компания была успешно зарегистрирована на глобальной платформе WEPs.

«Пандемия оказала большое влияние на развитие экономики и бизнеса во всем мире, в том числе и в Казахстане. Поэтому мы считаем символичной инициативу холдинга «Байтерек», который стал первой в Казахстане компанией, подписавшей принципы WEPs в постпандемийный период. Мы приветствуем присоединение холдинга «Байтерек» к Принципам расширения прав и возможностей женщин и надеемся, что его мотивирующий пример будет показателен и для других компаний Казахстана», - сказала представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко.

Она также подчеркнула, что Казахстан является лидером в Центральной Азии по продвижению WEPs среди компаний и бизнес-структур.

В свою очередь, Канат Шарлапаев отметил, что холдинг «Байтерек», являясь финансовым институтом развития и выполняя миссию по устойчивому развитию Казахстана, активно интегрирует принципы устойчивого развития в свою деятельность.

«Особое внимание в холдинге уделяется реализации Целей устойчивого развития ООН. Одна из важных ЦУР - обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин. Политика холдинга в области устойчивого развития закрепляет необходимость ведения ответственной трудовой практики. При осуществлении своей деятельности Холдинг руководствуется принципом предоставления равных возможностей и не допускает дискриминацию своих работников, в том числе по гендерному признаку. Присоединение холдинга к инициативе ООН «Принципы по расширению прав и возможностей женщин/Women’s Empowerment Principles является важным шагом по дальнейшему поддержанию корпоративного лидерства на высоком уровне по вопросам гендерного равенства, - подчеркнул Канат Шарлапаев.

Холдинг «Байтерек» всячески содействует женским инициативам и женскому лидерству. Так, в соответствии с Единой кадровой политикой холдинга в планы развития в качестве KPI на 2022-2024 годы включен показатель «Количество женщин в руководстве холдинга и дочерних организаций». Кроме того, женщинам отдается приоритет при отборе в Единый кадровый резерв холдинга.

Вместе с тем, холдинг периодически оказывает благотворительную помощь женщинам с детьми, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. В 2021 году проведена благотворительная ярмарка, где было собрано более 1 млн тенге на закуп новогодних подарков детям, находящимся на длительном лечении в центре материнства и детства.

Также холдинг «Байтерек», как финансовый институт, оказывает поддержку женщинам через свои дочерние организации АО «Отбасы банк» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», предоставляя ипотеку «Умай» и финансируя проекты женского предпринимательства.

Принципы расширения прав и возможностей женщин (Women’s Empowerment Principles) разработаны структурой «ООН-женщины» и Глобальным договором ООН в 2010 году. Документ представляет собой практическое руководство, разработанное для бизнеса и корпоративного сектора, и содержит свод рекомендаций по продвижению гендерного равенства, а также расширению прав и возможностей женщин в трех сферах: на рабочем месте внутри компании; в работе с потребительским рынком; в сообществе через реализацию социальных проектов и взаимодействие с гражданским сектором.

Подписание Принципов WEPs является публичной инициативой компании о заинтересованности и активной позиции в продвижении гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Сегодня в мире более 5 000 компаний являются участниками инициативы WEPs, из них 40 являются казахстанскими, что делает Казахстан лидером по количеству компаний, присоединившихся к Принципам WEPs в Центральной Азии.