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    19:03, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»

    Холдинг «Байтерек»
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» принял участие в международной выставке ИННОПРОМ в Казахстане. В рамках мероприятия холдинг представил свой павильон, акцентируя внимание посетителей на ключевые инновационные проекты и стратегические направления своего развития, МИА «Казинформ».

    В целях роста ко

    Холдинг «Байтерек»
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    нкурентоспособности и развития промышленного потенциала национальной экономики, холдинг оказывает поддержку в сфере обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через свои дочерние организации: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Фонд развития промышленности», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Qazaqstan Investment Corporation» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

    Мероприятие собрало более 300 компаний из различных отраслей промышленности, включая транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, станкостроение, химическую промышленность, металлургию и промышленные IT. На выставке были представлены национальные экспозиции Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения и Российской Федерации.

    Сельхоз техника
    Фото: Холдинг «Байтерек»

     

    Делегации из 20 стран посетили мероприятие, предоставляя платформу для обмена опытом, обсуждения будущего промышленного развития и укрепления международного сотрудничества.

    Холдинг «Байтерек» вносит непосредственный вклад в развитие несырьевых секторов экономики страны, акцентируя внимание на поддержке предпринимательства, развитии агропромышленного комплекса и обеспечении населения жильем.

    выставка авто
    Фото: Холдинг «Байтерек»

     

    Теги:
    Экономика Промышленность
    Автор
    Айгерім Амантаева
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