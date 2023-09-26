Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» принял участие в международной выставке ИННОПРОМ в Казахстане. В рамках мероприятия холдинг представил свой павильон, акцентируя внимание посетителей на ключевые инновационные проекты и стратегические направления своего развития, МИА «Казинформ».

В целях роста ко

Фото: Холдинг «Байтерек»

нкурентоспособности и развития промышленного потенциала национальной экономики, холдинг оказывает поддержку в сфере обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через свои дочерние организации: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Фонд развития промышленности», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Qazaqstan Investment Corporation» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Мероприятие собрало более 300 компаний из различных отраслей промышленности, включая транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, станкостроение, химическую промышленность, металлургию и промышленные IT. На выставке были представлены национальные экспозиции Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения и Российской Федерации.

Фото: Холдинг «Байтерек»

Делегации из 20 стран посетили мероприятие, предоставляя платформу для обмена опытом, обсуждения будущего промышленного развития и укрепления международного сотрудничества.

Холдинг «Байтерек» вносит непосредственный вклад в развитие несырьевых секторов экономики страны, акцентируя внимание на поддержке предпринимательства, развитии агропромышленного комплекса и обеспечении населения жильем.