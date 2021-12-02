Холдинг «Байтерек» презентовал инструменты поддержки инвесторам на выставке Dubai EXPO 2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство холдинга «Байтерек» в составе казахстанской делегации во главе с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым посетило всемирную выставку EXPO-2020 в Дубае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Холдинга.

1 декабря, в рамках визита делегация Холдинга приняла участие в церемонии Национального дня Казахстана на выставке, в казахстанском торгово-инвестиционном форуме, а также в двухсторонних деловых встречах.

В состав делегации вошли Председатель Правления Айдар Арифханов, заместитель Председателя Правления Адиль Мухамеджанов, а также руководство дочерних организаций холдинга «Байтерек» - АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева, АО «Казына Капитал Менеджмент» Айнур Куатова, АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков, заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Дмитрий Бабичев.

Во время выступления на инвестиционном форуме Адиль Мухамеджанов ознакомил арабских бизнесменов с деятельностью холдинга «Байтерек» по привлечению иностранных инвестиций.

«Холдинг «Байтерек» активно занимается привлечением иностранных инвестиций, и, как ключевой финансовый оператор Правительства Казахстана, оказывает поддержку приоритетным секторам экономики и инициативам страны по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана. За последние годы мы привлекли иностранных инвестиций на 3 миллиарда долларов США благодаря тесному сотрудничеству с международными финансовыми институтами и организациями , - сообщил зампредседателя.

Адиль Мухамеджанов подробно остановился на возможностях дочерних организаций холдинга «Байтерек», подчеркнув достижения каждой из них, и проинформировав участников форума о финансовых мерах поддержки проектов.

Одна из «дочек» Холдинга имеет большой опыт работы с арабскими компаниями. Так, АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ), предоставляющее долевое финансирование, имеет партнерские отношения с такими компаниями ОАЭ, как Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ). В рамках сотрудничества с ADQ создается совместный венчурный фонд, который намерен инвестировать в инновационные компании на ранних стадиях, а также в предприятия с высоким потенциалом роста и устойчивыми бизнес-моделями.

«Хочу отметить, что холдинг «Байтерек» имеет значительную поддержку со стороны единственного акционера - Правительства Республики Казахстан, и кредитные рейтинги на уровне суверенного рейтинга нашей страны. Поэтому наш Холдинг готов выступить надежным проводником бизнес-инициатив казахстанского и арабского бизнеса, оказывая различные формы поддержки, от стадии структурирования проектов до финансирования и оказания экспортной поддержки» , - заключил Адиль Мухамеджанов.

Визит в ОАЭ завершился двусторонними встречами с арабскими партнерами.