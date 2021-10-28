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    09:58, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Холдинг «Байтерек» пополнил Национальный фонд РК на 10,6 млрд тенге, полученных от приватизации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НУХ «Байтерек» сообщает о направлении средств от передачи в конкурентную среду бывшей дочерней организации – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в Национальный фонд Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

    Во исполнение Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 908 от 29 декабря 2020 года, Холдингом завершены мероприятия по передаче ИФК в конкурентную среду путем реализации ста процентов акций ИФК.

    Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан №323 от 4 июня 2018 года, все средства от передачи в конкурентную среду актива Холдинга в размере 10 602 471 183 тенге 27 октября 2021 года перечислены в Национальный фонд Республики Казахстан.


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