Холдинг «Байтерек» пополнил Национальный фонд РК на 10,6 млрд тенге, полученных от приватизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НУХ «Байтерек» сообщает о направлении средств от передачи в конкурентную среду бывшей дочерней организации – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в Национальный фонд Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Во исполнение Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 908 от 29 декабря 2020 года, Холдингом завершены мероприятия по передаче ИФК в конкурентную среду путем реализации ста процентов акций ИФК.

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан №323 от 4 июня 2018 года, все средства от передачи в конкурентную среду актива Холдинга в размере 10 602 471 183 тенге 27 октября 2021 года перечислены в Национальный фонд Республики Казахстан.