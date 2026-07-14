Холдинг «Байтерек» — лучший работодатель в финансовом секторе Казахстана
АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» стало победителем номинации «Лучший работодатель» по итогам независимого республиканского исследования рынка труда Paryz Bridge, передает агентство Kazinform.
Холдинг признан лучшим в категории «Финансовый сектор» среди организаций со штатной численностью до 500 человек.
Высокие результаты показали и дочерние организации холдинга: в категории «Финансовый сектор» среди организаций со штатной численностью свыше 500 человек второе место заняло АО «Отбасы банк», третье место присуждено АО «Фонд развития предпринимательства „Даму“.
Paryz Bridge является крупнейшим исследованием рынка труда в Казахстане. Проект организован Национальной конфедерацией работодателей PARYZ совместно с Ассоциацией HR-менеджеров Казахстана. Исследование охватило более 100 компаний из девяти отраслей экономики и свыше 100 000 сотрудников во всех регионах страны. Оценка работодателей проводилась на основе опроса самих сотрудников: изучались вовлеченность персонала, уровень стресса и HR-зрелость организаций. Впервые в Казахстане эти данные представлены в виде отраслевых бенчмарков, позволяющих компаниям сравнивать свои показатели со средними значениями по отрасли.
— Эта награда является оценкой работы всей команды холдинга. Мы последовательно развиваем корпоративную культуру, инвестируем в профессиональный рост сотрудников и создаем условия, в которых люди хотят работать и достигать результатов. Признание по итогам независимого исследования, основанного на мнении самих сотрудников, для нас особенно ценно, — отметил председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.
АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» — национальный институт развития, поддерживающий диверсификацию и устойчивый рост экономики Казахстана через финансирование бизнеса, поддержку экспорта и развитие жилищного строительства.