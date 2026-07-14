Холдинг «Байтерек» — лучший работодатель в финансовом секторе Казахстана

Холдинг признан лучшим в категории «Финансовый сектор» среди организаций со штатной численностью до 500 человек.

Фото: Kazinform

Высокие результаты показали и дочерние организации холдинга: в категории «Финансовый сектор» среди организаций со штатной численностью свыше 500 человек второе место заняло АО «Отбасы банк», третье место присуждено АО «Фонд развития предпринимательства „Даму“.

Фото: АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

Фото: АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

Paryz Bridge является крупнейшим исследованием рынка труда в Казахстане. Проект организован Национальной конфедерацией работодателей PARYZ совместно с Ассоциацией HR-менеджеров Казахстана. Исследование охватило более 100 компаний из девяти отраслей экономики и свыше 100 000 сотрудников во всех регионах страны. Оценка работодателей проводилась на основе опроса самих сотрудников: изучались вовлеченность персонала, уровень стресса и HR-зрелость организаций. Впервые в Казахстане эти данные представлены в виде отраслевых бенчмарков, позволяющих компаниям сравнивать свои показатели со средними значениями по отрасли.

— Эта награда является оценкой работы всей команды холдинга. Мы последовательно развиваем корпоративную культуру, инвестируем в профессиональный рост сотрудников и создаем условия, в которых люди хотят работать и достигать результатов. Признание по итогам независимого исследования, основанного на мнении самих сотрудников, для нас особенно ценно, — отметил председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» — национальный институт развития, поддерживающий диверсификацию и устойчивый рост экономики Казахстана через финансирование бизнеса, поддержку экспорта и развитие жилищного строительства.