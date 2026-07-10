АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» и Alatau City Authority подписали Соглашение о сотрудничестве, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Документ подписан по итогам встречи председателя правления холдинга Рустама Карагойшина с главным исполнительным директором Alatau City Authority Алишером Абдыкадыровым.

Фото: Холдинг «Байтерек»

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления взаимодействия и возможности использования финансовых инструментов холдинга для реализации проектов в городе Алатау.

Речь шла о финансировании промышленной, транспортной, инженерной и жилищной инфраструктуры, поддержке малого, среднего и крупного бизнеса, привлечении отечественных и иностранных инвесторов, а также развитии экспортного потенциала.

Фото: Холдинг «Байтерек»

- Город Алатау получил специальный правовой режим, который открывает новые возможности для инвесторов. Задача холдинга состоит в том, чтобы подкрепить эти возможности конкретными финансовыми инструментами: от кредитования инфраструктурных проектов до поддержки экспортеров и предпринимателей. Соглашение позволит выстроить эту работу системно, с участием всех институтов развития группы, – отметил Рустам Карагойшин.

В ходе встречи Алишер Абдыкадыров представил концепцию развития города Алатау и рассказал о возможностях, которые специальный правовой режим открывает для инвесторов и бизнеса.

Фото: Kazinform

Соглашение предусматривает создание постоянной рабочей площадки между организациями, формирование совместного портфеля проектов и разработку новых механизмов финансирования.

Ожидается, что сотрудничество позволит расширить доступ бизнеса к инструментам государственной поддержки, повысить инвестиционную привлекательность города Алатау и привлечь дополнительные частные инвестиции.

Город Алатау создается в Алматинской области как первый в Казахстане город ускоренного развития. Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау» подписан Главой государства 8 мая 2026 года и вводится в действие поэтапно с 1 июля 2026 года.