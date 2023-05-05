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Хоккейный матч Казахстан — Россия покажут в прямом эфире

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2023, 07:24
Хоккейный матч Казахстан — Россия покажут в прямом эфире Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане, на «Барыс Арене», состоится первый матч международного турнира 1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023, в котором сборная Казахстана встретится с командой России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан — Россия начнется в 19:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Также на турнире в Астане сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси — этот матч состоится 7 мая. А 13 мая казахстанские хоккеисты начнут выступление на чемпионате мира-2023 в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Соперниками сборной Казахстана по группе В на ЧМ-2023 будут Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения. Матчи группового этапа сборная Казахстана сыграет в Риге.


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