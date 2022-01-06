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    19:11, 05 Январь 2022 | GMT +6

    Хоккейный матч «Барыс» - «Металлург» пройдет без зрителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Матч между командами «Барыс» (Нур-Султан) и «Металлург» (Магнитогорск) в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет сегодня в столице Казахстана без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Барыс».

    Пресс-секретарь хоккейного клуба «Барыс» Денис Симинченко сообщил, что сегодняшний матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» (Магнитогорск), который начнется в 19:30 в столице Казахстана Нур-Султане, пройдет без зрителей.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане объявлено чрезвычайное положение.

    Механизм возврата билетов будет опубликован на официальных страницах клуба.

    Второй домашний поединок 2022 года в КХЛ «Барыс» проведёт против «Металлурга».

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Астана Общество ЧП-2022 КХЛ
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