Хоккейный матч «Барыс» - «Металлург» пройдет без зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Матч между командами «Барыс» (Нур-Султан) и «Металлург» (Магнитогорск) в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет сегодня в столице Казахстана без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «Барыс».

Пресс-секретарь хоккейного клуба «Барыс» Денис Симинченко сообщил, что сегодняшний матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» (Магнитогорск), который начнется в 19:30 в столице Казахстана Нур-Султане, пройдет без зрителей.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане объявлено чрезвычайное положение.

Механизм возврата билетов будет опубликован на официальных страницах клуба.

Второй домашний поединок 2022 года в КХЛ «Барыс» проведёт против «Металлурга».