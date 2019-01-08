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Хоккейный матч «Барыс» - «Амур»: болельщики смогут добраться на Shuttle автобусах
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На матч континентальной хоккейной лиги между «Барыс» и «Амуром» будут поданы shuttle автобусы для любителей хоккея, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана LRT».
«Сегодня, 8 января, «Барыс» на своем поле принимает «Амур». На матч будет организована подача shuttle автобусов. Это даст вам возможность оставить личное авто на перехватывающей парковке, вместо того, чтобы искать парковочное место у стадиона, и избежать пробок, доезжая на «Shuttle - Bus» в 3 раза быстрее, чем на автомобиле», - сообщила пресс-служба в Facebook.
Время отправления автобусов - 18:30
Место доставки - Стадион «Барыс-Арена».
Точки сбора людей: парковка у «СК «Казахстан»; парковка у памятника Канжыгалы Богенбай батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка);
Стоимость проезда на специальных автобусах такая же, как и на городском общественном транспорте.
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