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Хоккейный матч «Барыс» - «Амур»: болельщики смогут добраться на Shuttle автобусах

8 Января 2019 11:23 112
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Хоккейный матч «Барыс» - «Амур»: болельщики смогут добраться на Shuttle автобусах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На матч континентальной хоккейной лиги между «Барыс» и «Амуром» будут поданы shuttle автобусы для любителей хоккея, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана LRT».

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«Сегодня, 8 января, «Барыс» на своем поле принимает «Амур». На матч будет организована подача shuttle автобусов. Это даст вам возможность оставить личное авто на перехватывающей парковке, вместо того, чтобы искать парковочное место у стадиона, и избежать пробок, доезжая на «Shuttle - Bus»  в 3 раза быстрее, чем на автомобиле», - сообщила пресс-служба в Facebook.

Время отправления автобусов - 18:30

Место доставки - Стадион «Барыс-Арена».

Точки сбора людей: парковка у «СК «Казахстан»; парковка у памятника Канжыгалы Богенбай батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка);

Стоимость проезда на специальных автобусах такая же, как и на городском общественном транспорте.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Астана, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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