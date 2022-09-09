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    10:03, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Хоккейный клуб «Сочи» примет «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 9 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Сочи» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Сочи» — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    На старте нового сезона и «Барыс», и «Сочи» потерпели по три поражения подряд. «Барыс» проиграл минскому «Динамо» (3:4 по буллитам), санкт-петербургскому СКА (1:3) и подольскому «Витязю» (0:5); «Сочи» начал сезон с поражения новосибирской «Сибири» (0:2), после чего уступил «Адмиралу» из Владивостока (1:4) и московскому «Динамо» (2:4).


    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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