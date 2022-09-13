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    06:24, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Хоккейный клуб «Барыс» в Нур-Султане примет челябинский «Трактор»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 13 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Трактор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    По информации пресс-службы, с 13 по 20 сентября клуб проведет первую домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На домашней арене клуб примет челябинский «Трактор» 13 сентября. Затем в Нур-Султан приедут «Авангард» (15 и 16 сентября), «Сибирь» (18 сентября) и «Автомобилист» (20 сентября).

    Фан-клуб команды в Instagram сообщил: «Мы дома! Всех ждем на игре! ⠀

    «Барыс» Нур-Султан - «Трактор» Челябинск. Начало матча в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция на Qazsport».

    В настоящий момент «Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи.





    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей Астана
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