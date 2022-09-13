Хоккейный клуб «Барыс» в Нур-Султане примет челябинский «Трактор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 13 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Трактор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации пресс-службы, с 13 по 20 сентября клуб проведет первую домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На домашней арене клуб примет челябинский «Трактор» 13 сентября. Затем в Нур-Султан приедут «Авангард» (15 и 16 сентября), «Сибирь» (18 сентября) и «Автомобилист» (20 сентября).

Фан-клуб команды в Instagram сообщил: «Мы дома! Всех ждем на игре! ⠀

«Барыс» Нур-Султан - «Трактор» Челябинск. Начало матча в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция на Qazsport».

В настоящий момент «Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи.











