Хоккейный клуб «Барыс» в Москве проведет матч со «Спартаком»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 28 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Спартак» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Спартак» — «Барыс» начнется в 22:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 11 сыгранных матчей «Барыс» с 11 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции; «Спартак» после 11 матчей с 15 очками занимает второе место на Западе. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях по буллитам обыграл ярославский «Локомотив» (1:0), а «Спартак» на выезде потерпел поражение в овертайме от московского ЦСКА (2:3).





















Фото: sports.kz