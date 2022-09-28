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    08:15, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Хоккейный клуб «Барыс» в Москве проведет матч со «Спартаком»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 28 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Спартак» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Спартак» — «Барыс» начнется в 22:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 11 сыгранных матчей «Барыс» с 11 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции; «Спартак» после 11 матчей с 15 очками занимает второе место на Западе. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях по буллитам обыграл ярославский «Локомотив» (1:0), а «Спартак» на выезде потерпел поражение в овертайме от московского ЦСКА (2:3).







    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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