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Хоккейный клуб «Барыс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» на Кубке Президента РК
17 Августа 2022 07:53

Хоккейный клуб «Барыс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» на Кубке Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среду, 17 августа, астанинский «Барыс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» во втором матче Кубка Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Нефтехимик» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

В первом матче Кубка Президента РК «Барыс» в овертайме проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 3:4. В составе «Барыса» шайбы забросили Никита Михайлис, Джереми Бракко и Энтони Луис. Что касается «Нефтехимика», то он в первом матче уступил магнитогорскому «Металлургу» — 1:4.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября. «Барыс» в первом матче 3 сентября в гостях сыграет с минским «Динамо».


Фото: www.sports.kz

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