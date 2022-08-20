20 Августа 2022 12:42

Хоккейный клуб «Барыс» стал победителем кубка Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче на Кубке Президента Республики Казахстан по хоккею «Барыс» переиграл «Металлург» со счетом 3:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Основные события встречи произошли во втором периоде. Филипп Майе открыл счет, реализовав двойное большинство. «Барыс» ответил на это тремя взятиями ворот соперника. Динмухамед Кайыржан воспользовался отскоком шайбы от борта, Джереми Бракко эффектно реализовал штрафной бросок за фол на Антоне Сагадееве, а Энтони Луис забросил не менее эффектную шайбу в падении.

В середине заключительной трети Валерий Орехов отметился голом в ворота своей бывшей команды и вернул магнитогорцев в игру. На последних минутах тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря на шестого полевого игрока, и гости устроили настоящий штурм владений Бояркина. Однако казахстанцы выстояли и сохранили нужный счет до финальной сирены.

Таким образом, подопечные Андрея Скабелки заняли по итогам домашнего турнира первое место.

Фото: olympic.kz