Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Хоккейный клуб «Барыс» стал победителем кубка Президента РК
20 Августа 2022 12:42

Хоккейный клуб «Барыс» стал победителем кубка Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче на Кубке Президента Республики Казахстан по хоккею «Барыс» переиграл «Металлург» со счетом 3:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Основные события встречи произошли во втором периоде. Филипп Майе открыл счет, реализовав двойное большинство. «Барыс» ответил на это тремя взятиями ворот соперника. Динмухамед Кайыржан воспользовался отскоком шайбы от борта, Джереми Бракко эффектно реализовал штрафной бросок за фол на Антоне Сагадееве, а Энтони Луис забросил не менее эффектную шайбу в падении.

В середине заключительной трети Валерий Орехов отметился голом в ворота своей бывшей команды и вернул магнитогорцев в игру. На последних минутах тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря на шестого полевого игрока, и гости устроили настоящий штурм владений Бояркина. Однако казахстанцы выстояли и сохранили нужный счет до финальной сирены.

Таким образом, подопечные Андрея Скабелки заняли по итогам домашнего турнира первое место.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии
Читайте также
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Казахстан завоевал медаль на турнире по велоспорту на треке в Чехии
Новости партнеров
Популярное
1 Найденный в Китае редкий вид рыбы угрожает экосистеме страны
2 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
3 228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
4 Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября
5 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив