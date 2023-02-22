Хоккейный клуб «Барыс» проведет гостевой матч с новосибирской «Сибирью»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 22 февраля, в Новосибирске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Сибирь» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Сибирь» — «Барыс» начнется в 18:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 66 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 61 очко; у «Сибири» — 81 очко после 65 матчей. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл омскому «Авангарду» (3:4), а «Сибирь» на выезде по буллитам одолела уфимский «Салават Юлаев» (2:1). Добавим, что до этой победы у «Сибири» была серия из четырех поражений.