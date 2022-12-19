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Хоккейный клуб «Барыс» проведет гостевой матч КХЛ с «Нефтехимиком»

19 Декабря 2022, 07:31
Хоккейный клуб «Барыс» проведет гостевой матч КХЛ с «Нефтехимиком»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 19 декабря в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Нефтехимик» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Нефтехимик» — «Барыс» начнется в 22:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 40 сыгранных матчей «Барыс» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков; «Нефтехимик» идет на последнем, 11-м месте, — у него 35 очков после 39 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» по буллитам победил казанский «Ак Барс» (3:2), а «Нефтехимик» в основное время обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2).


Фото: hcbarys.kz

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