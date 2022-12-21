Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Хоккейный клуб «Барыс» проведет домашний матч КХЛ с «Авангардом»

21 Декабря 2022, 07:07
Хоккейный клуб «Барыс» проведет домашний матч КХЛ с «Авангардом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 21 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет омский «Авангард», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Авангард» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На данный момент у «Барыса» 39 очков после 41 сыгранного матча; «Авангард» после 40 игр имеет в активе 48 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях победил нижнекамский «Нефтехимик» (3:1), а «Авангард» на выезде по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» (2:1).


Новости по теме
Елена Рыбакина обыграла пятую ракетку мира
Какая погода будет в Казахстане 21 декабря
Определились чемпионки Казахстана по боксу 2022 года
Теги:
Читайте также
Какая погода будет в Казахстане 21 декабря
Определились чемпионки Казахстана по боксу 2022 года
Погибший пожарный Аскар Забикулин удостоен премии «Алтын Адам»
Криштиану Роналду принял решение о своем будущем после провала на ЧМ-2022
Чемпионат мира по шахматам с призовым фондом в $1 млн пройдет в Алматы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря
Турнир имени Ильи Ильина пройдет в Астане
Титулованный казахстанский боксер проведет бой с узбекистанцем в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
2 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
3 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
4 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
5 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай

Лента новостей