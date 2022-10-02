Хоккейный клуб «Барыс» примет на домашней арене «Сочи»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 2 октября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сочи» начнется в 17:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 12 сыгранных матчей «Барыс» с 13 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции; «Сочи» после 11 матчей с пятью очками занимает последнее, 11-е место, на Западе. В своем последнем матче «Барыс» в гостях победил московский «Спартак» (3:1), а «Сочи» на своем льду одолел минское «Динамо» (3:1).

Ранее сообщалось, что х оккейный клуб «Барыс» подвел итоги выступления в КХЛ в сентябре.