Хоккейный клуб «Барыс» примет магнитогорский «Металлург»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 21 октября в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Металлург» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 20 сыгранных матчей у «Барыса» в активе 23 очка; «Металлург» за 20 игр набрал 29 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил нижегородское «Торпедо» (4:1) и продлил победную серию в КХЛ до трех матчей; «Металлург» дома одержал победу над омским «Авангардом» (7:4) и также имеет серию из трех побед.





Фото: .hcbarys.kz







