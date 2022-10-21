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    09:04, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Хоккейный клуб «Барыс» примет магнитогорский «Металлург»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 21 октября в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Металлург» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 20 сыгранных матчей у «Барыса» в активе 23 очка; «Металлург» за 20 игр набрал 29 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил нижегородское «Торпедо» (4:1) и продлил победную серию в КХЛ до трех матчей; «Металлург» дома одержал победу над омским «Авангардом» (7:4) и также имеет серию из трех побед.



    Фото: .hcbarys.kz




    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей Астана
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