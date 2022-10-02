Хоккейный клуб «Барыс» подвел итоги выступления в КХЛ в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Барыс» подвел итоги выступления в Континентальной хоккейной лиге в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Официальный сайт столичного клуба сообщил, что за первый месяц чемпионата «Барыс» сыграл 12 матчей, за которые заработал 13 баллов. В активе казахстанского коллектива пять побед в основное время и одна победа в серии буллитов. На момент публикации данный результат позволяет занимать шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Самую крупную победу месяца подопечные Андрея Скабелки одержали 15 сентября. На домашнем льду «Барыс» переиграл «Авангард» со счетом 5:3. Самое крупное поражение случилось 7 сентября — в «Балашихе» астанчане уступили «Витязю» 0:5.

В сентябре игроки «Барыса» забросили 27 шайб (2,25 гола в среднем за игру) — это седьмой показатель на Востоке. В пассиве казахстанцев 33 пропущенные шайбы (2,75 в среднем за игру). По игре в обороне команда Скабелки занимает седьмое место в своей конференции.

Лучшим бомбардиром астанинского коллектива в данный момент является Джереми Бракко. Он пропустил три встречи в начале чемпионата, но далее форвард отличился результативными действиями в шести матчах из девяти. Сейчас на его счету 9 (3+6) баллов.

Линден Вей с пятью заброшенными шайбами является лучшим снайпером «Барыса» по итогам сентября. В активе капитана один дубль. Примечательно, что в конце месяца он приостановил свою бомбардирскую гонку — в последних трех поединках Вей уходит со льда без набранных баллов.

Джесси Грэм с первого же месяца начал демонстрировать свои навыки диспетчера. Он набирал очки в шести из семи последних встречах и сейчас имеет в своем активе девять передач, что позволяет входить в список самых результативных защитников Лиги. К тому же Грэм является лидером «Барыса» по игровому времени (21 минута и 49 секунд в среднем), а также по количеству блокированных бросков (20).

Самым полезным игроком «Барыса» на данный момент является Адиль Бекетаев (+5). К тому же в статистике у защитника наибольшее количество силовых приемов (13).

Никита Бояркин в прошедшем месяце впервые сыграл в КХЛ на ноль (всего уже два сухих матча в карьере). В среднем он пропускает 1,9 шайбы за матч при 93 % отраженных бросков.

Юлиус Гудачек записал в свой актив шатаут в первой же игре за «Барыс». В данный момент новичок казахстанцев также имеет приличные цифры статистики — 94,4 % отраженных бросков при 2,04 пропущенных шайбы в среднем за игру.

Фото: hcbarys.kz











