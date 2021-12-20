Хоккейный клуб «Барыс» отправился на заключительный в этом году выезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» отправился в заключительное выездное турне в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Поездка пройдёт по маршруту Екатеринбург – Казань – Челябинск. 21 декабря наша команда сыграет с «Автомобилистом», 23 декабря – с «Ак Барсом». 25 числа команда Юрия Михайлиса сойдётся с «Трактором». Список игроков на выезд представлен ниже.

Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов.

Защитники: Олле Альсинг, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кёртис Волк, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Томаш Юрчо.