РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Хоккейный клуб «Барыс» объявил состав на выездную серию КХЛ

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня «Барыс» отправился в турне по маршруту Череповец — Ярославль — Москва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав команды на выезд представила пресс-служба казахстанского клуба.

    Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек;

    Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Юрий Сергиенко, Егор Шалапов;

    Нападающие: Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

    Алихану Асетову необходимо время для восстановления после полученного в матче с «Автомобилистом» повреждения. Он будет заниматься по индивидуальной программе в Астане.

    Расписание матчей (начало по времени Астаны):

    24 сентября — «Северсталь» Череповец — «Барыс» в 20:30;

    26 сентября — «Локомотив» Ярославль — «Барыс» в 22:30;

    28 сентября — «Спартак» Москва — «Барыс» в 22:30.


    Фото: hcbarys.kz




    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!