Хоккейный клуб «Барыс» объявил состав на выездную серию КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня «Барыс» отправился в турне по маршруту Череповец — Ярославль — Москва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав команды на выезд представила пресс-служба казахстанского клуба.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек;

Защитники: Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Юрий Сергиенко, Егор Шалапов;

Нападающие: Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Алихану Асетову необходимо время для восстановления после полученного в матче с «Автомобилистом» повреждения. Он будет заниматься по индивидуальной программе в Астане.

Расписание матчей (начало по времени Астаны):

24 сентября — «Северсталь» Череповец — «Барыс» в 20:30;

26 сентября — «Локомотив» Ярославль — «Барыс» в 22:30;

28 сентября — «Спартак» Москва — «Барыс» в 22:30.













Фото: hcbarys.kz