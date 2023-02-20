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    07:14, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Хоккейный клуб «Барыс» на выезде проведет матч с омским «Авангардом»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омский «Авангард» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Авангард» — «Барыс» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 65 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 61 очко; у «Авангарда» — 79 очков после 64 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях в овертайме победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» (2:1); «Авангард» также одержал победу в овертайме — в домашнем матче омский клуб обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1).


    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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