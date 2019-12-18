Хоккейный клуб «Астана» одержал первую победу в Чемпионате Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Открытом Чемпионате Республики Казахстан в минувшие выходные был зафиксирован неожиданный результат, записной аутсайдер ОЧРК хоккейный клуб «Астана» одержал первую победу в сезоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
34 матча пришлось проиграть «Астане», чтобы впервые в сезоне 2019/20 праздновать победу. По ходу чемпионата, столичная команда сумела набрать лишь одно очко, потерпев поражение в серии послематчевых буллитов от ХК «Горняк».
Счет в матче «Астана» - «Темиртау» открыли хозяева льда на 18-й минуте игры. В центральном периоде встречи команда из города металлургов сумела сравнять счет, и на второй перерыв соперники ушли при ничейном счете – 1:1. В третьем отрезке матча нападающий Роман Тимофеев сумел поразить ворота Жакена Ибрагимова в численном меньшинстве и стал автором «первой победы» «Астаны» в нынешнем сезоне. «Темиртау» в свою очередь продолжает серию поражений, уступая в шестом матче подряд.
Напомним, что в предыдущем сезоне 2018/19 столичный клуб одержал четыре победы в 54-х матчах регулярного чемпионата Казахстана. Следует отметить, что «Астана» является самой «молодой» командой ОЧРК, средний возраст игроков – 19 лет, самые же возрастные клубы кокшетауский «Арлан» и «Алматы – 32 года.
ХК «Астана» - ХК «Темиртау» - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 - Пушкарев (Тимофеев, Крашенинин) - 17:24;
1:1 - Пономарев (Шульга) - 33:01;
2:1 - Тимофеев (Булимов) - 44:50 ГМ.
Вратари: Нечвиенко – Ибрагимов.
Броски в створ: 30 - 55
Штраф: 18 – 6.
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