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Хоккей: стартовала продажа билетов на матчи предолимпийского отборочного турнира

11 Января 2020 12:50
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Хоккей: стартовала продажа билетов на матчи предолимпийского отборочного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поступили в продажу билеты на матчи Предолимпийского квалификационного турнира, в рамках которого Национальная сборная Казахстана примет участие в отборе на главные игры четырехлетия – зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую хоккейную федерацию.

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Напомним, в группе «Н» третьего отборочного раунда сыграют Казахстан, Украина, Польша и Нидерланды. Матчи предолимпийской квалификации пройдут с 6 по 9 февраля на «Барыс Арене». Все игры отборочного турнира покажет телеканал QAZSPORT.

Билеты доступны в онлайн-сервисах Ticketon.kz и Zakazbiletov.kz


Расписание матчей (время матчей г.Нур-Султан)

6 февраля, четверг

15:00 Польша – Нидерланды (tiketon.kz, zakazbiletov.kz)

19:30 Украина – Казахстан (tiketon.kz, zakazbiletov.kz)


7 февраля, пятница

15:00 Польша – Украина (tiketon.kz, zakazbiletov.kz)

19:30 Казахстан – Нидерланды (tiketon.kz, zakazbiletov.kz)


8 февраля, суббота

День отдыха


9 февраля, воскресенье

13:00 Нидерланды – Украина (tiketon.kz, zakazbiletov.kz)

17:00 Казахстан – Польша (tiketon.kz, zakazbiletov.kz)


Приобретайте билеты в кассах Барыс арены, а также на сайтах tiketon.kz и zakazbiletov.kz. Стоимость билетов на матчи с участием сборной Казахстана от 500 до 3500 тенге, в зависимости от выбранного сектора. Билеты на матчи других сборных команд вы можете приобрести от 500 до 950 тенге, в зависимости от выбранного сектора.

Отметим, что победитель группы сыграет в заключительной квалификации – в четвертом отборочном раунде, где будут разыграны лицензии на зимние Олимпийские игры Пекин-2022.


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Ключевые слова: Спорт,
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