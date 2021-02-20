Хоккей с болельщиками на трибунах – это другая атмосфера и эмоции - Казахстанская федерация хоккея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивный директор Казахстанской федерации хоккея Алексей Мамонтов рассказал о запуске детских и женского чемпионатов страны, а также работе по возвращению болельщиков на трибуны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФХ.

- Алексей Юрьевич, регулярный чемпионат Казахстана по хоккею Pro Ligasy 2020/2021 выходит на финишную прямую, в марте стартует плей-офф. Многих интересует вопрос, есть ли вероятность, что уже в этом сезоне зрители смогут вернуться на трибуны?

- В связи со стабилизацией и улучшением эпидемиологической ситуации в стране Федерация будет консультироваться и ходатайствовать перед Межведомственной комиссией и региональными санитарно-эпидемиологическими органами о допуске зрителей на матчи плей-офф с соблюдением социальной дистанции и ношением масок. Перед стартом этого непростого сезона КФХ разработала рекомендации по организации и проведению соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. И все клубы ответственно подошли к выполнению этих рекомендаций, за это хотелось бы поблагодарить руководителей и всех работников хоккейных клубов. Если ответ МВК будет положительным, мы надеемся, что сможем вернуть хотя бы часть болельщиков на трибуны. Все понимают, что тогда будет совсем другая атмосфера, другие эмоции. Но окончательное решение, конечно, будет за соответствующими органами.

- На днях стартовали детские чемпионаты и чемпионат Казахстана среди женских команд. Как пройдут эти соревнования?

- Да, 18 февраля в Караганде стартовал первый в этом сезоне детский чемпионат. В этом году медали будут разыгрываться среди команд 2004-2009 годов рождения. Соревнования для команд 2010 и 2011 годов будут проводиться с марта по май. Старт женского чемпионата у нас запланирован на 7 марта в Алматы с участием пяти команд: «Айсулу» (Алматы), «Томирис» (Нур-Султан), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Барс» (Алматинская область), «Жулдыз» (Алматы). В ближайшее время на нашем официальном сайте заработают соответствующие вкладки, где пользователи смогут найти всю необходимую информацию о данных турнирах. Естественно, все матчи в рамках этих чемпионатов будут проводиться при строгом соблюдении всех санитарных правил и требований. Сохранить здоровье спортсменов – наша главная задача.

- В текущем сезоне Федерация хоккея провела определённую работу по организации трансляций чемпионата Pro Ligasy в прямом эфире и в хорошем качестве. Смогут ли болельщики также смотреть матчи в эфире телеканалов?

- Мы планируем, что некоторые матчи плей-офф будут показаны на телеканалах «Qazsport» и «Setanta». Сейчас решаются заключительные вопросы, планируется сетка трансляций. Хочу также напомнить, что все матчи чемпионата Казахстана можно смотреть в прямом эфире на удобных платформах. Ссылки можно найти на нашем официальном сайте.

В целом мы ожидаем, что плей-офф у нас будет очень интересным. В этом сезоне первые два матча серий 1/4 финала, и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на полях команд, которые заняли по итогам регулярного чемпионата более низкие места. В нашем случае с пятого места по восьмое. Мы обсудили и утвердили этот момент ещё летом с представителями всех клубов для повышения зрелищности и конкуренции в матчах плей-офф. В полуфинальных сериях и финале преимущество домашней площадки получат команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата более высокие места.

- У болельщиков есть вопросы по поводу работы сайта. Когда он заработает в полном объеме?

- В межсезонье сложилась такая ситуация, что мы были вынуждены полностью перейти на новую платформу. Это касается как сайта, так и единой информационной базы данных. С начала сезона мы ведём непрерывную работу по оптимизации наших ресурсов и баз, работаем над синхронизацией. Когда вся система заработает, это существенно упростит работу клубов, так как всё будет автоматизировано. Также хочу сказать, что на финальной стадии находится разработка самостоятельного сайта КФХ – icehockey.kz.