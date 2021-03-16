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Хоккей: матчи «Сарыарки» и «Темиртау» пройдут без зрителей
16 Марта 2021 19:21
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с постановлением главного санитарного врача Карагандинской области от 12 марта 2021 года, домашние матчи «Сарыарки» и «Темиртау» пройдут без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Напомним, в рамках четвертьфинала плей-офф чемпионата Казахстана 17 и 18 марта «Сарыарка» примет на своём льду «Кулагер», «Темиртау» встретится с «Номадом».
Напомним, согласно новому постановлению главного санитарного врача Карагандинской области, с 15 марта на территории области проведение спортивных мероприятий со зрителями запрещено.
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