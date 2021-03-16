Хоккей: матчи «Сарыарки» и «Темиртау» пройдут без зрителей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В связи с постановлением главного санитарного врача Карагандинской области от 12 марта 2021 года, домашние матчи «Сарыарки» и «Темиртау» пройдут без зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, в рамках четвертьфинала плей-офф чемпионата Казахстана 17 и 18 марта «Сарыарка» примет на своём льду «Кулагер», «Темиртау» встретится с «Номадом».

Напомним, согласно новому постановлению главного санитарного врача Карагандинской области, с 15 марта на территории области проведение спортивных мероприятий со зрителями запрещено.







