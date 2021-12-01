+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Хоккеисты «Барыса» адресовали сообщение всем казахстанцам

1 Декабря 2021 13:24
Поделиться:
Хоккеисты «Барыса» адресовали сообщение всем казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» поздравил всех граждан с государственным праздником — Днём Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hcbarys.kz.

Новости по теме
«Хабар» покажет фильм «Сокровища Независимости» ко Дню Первого Президента РК
С именем Первого Президента связана судьба каждого казахстанца – Гульнара Кусаинова Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Днем Первого Президента Поддержка молодежи, развитие соцпроектов, глобальные вызовы: о деятельности Фонда Первого Президента

«Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине. Пусть Казахстан развивается, крепнет и процветает! Пусть все наши начинания будут результативными, а будущее — светлым и безоблачным!» — говорится сообщение на официальном сайте хоккейного клуба.

Стоит отметить, что следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 2 декабря — на своей площадке столичный коллектив примет московское «Динамо». На данный момент «Барыс» занимает десятое место Востока, имея в своем активе 30 очков в 33 играх.



Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Патриотизм   #Общество   #Первый Президент - Елбасы   #Хоккей  
Поделиться:
Новости по теме
«Хабар» покажет фильм «Сокровища Независимости» ко Дню Первого Президента РК
С именем Первого Президента связана судьба каждого казахстанца – Гульнара Кусаинова
Ассамблея народа Казахстана поздравила соотечественников с Днем Первого Президента
Поддержка молодежи, развитие соцпроектов, глобальные вызовы: о деятельности Фонда Первого Президента
Популярное
1 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
2 Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
3 Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
4 751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
5 Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
6 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
Читайте также
Верховный муфтий поблагодарил Елбасы за вклад в развитие страны
Фейковое расписание появления новых вариантов SARS-CoV-2 вновь распространяют казахстанцы
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив