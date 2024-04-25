Хоккеисты сборной Казахстана стали обладателями Кубка Гагарина-2024

Магнитогорский «Металлург» провел четвертый матч финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Игра состоялась на ярославской «Арене-2000 Локомотив».

На восьмой минуте первого периода Ярослав Лихачев вывел хозяев вперед. Однако магнитогорцам удалось сравнять счет на последней минуте второго периода благодаря шайбе Дениса Зернова.

На 12-й минуте третьего периода Даниил Вовченко забил второй гол «Металлурга» в матче.

В итоге данная шайба стала последней во встрече и гости одержали решающую победу — 2:1.

Таким образом, «Металлург» завершил финальную серию со счетом 4-0 и стал обладателем Кубка Гагарина-2024.

Отметим, что в составе магнитогорцев сыграли три хоккеиста Казахстана — Никита Михайлис, Валерий Орехов и Павел Акользин. Также в составе «Металлурга» чемпионом КХЛ стал нападающий Максим Мухаметов.