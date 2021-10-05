Хоккеист «Барыса» попал в ТОП рейтинга КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан «Барыса» Даррен Диц закрепился в ТОПе снайперов-защитников чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хоккеист смог отличиться шайбой в своей последней игре с ярославским «Локомотивом», забив шестой гол в 13-ти матчах лиги.

Таким образом, 44-ый номер клуба из Нур-Султана оторвался от ближайших преследователей в ТОПе снайперов-защитников в лице Рушана Рафикова из «Локомотива» и игрока нижнегородского «Торпедо» Теодора Леннстрема, оба хоккеиста имеют на своем счету по четыре шайбы.

Напомним, свой следующий матч в рамках чемпионата КХЛ «Барыс» проведет шестого октября дома против омского «Авангарда».