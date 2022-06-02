2 Июня 2022 02:31

«Хогвартс-экспресс» совершил свой первый рейс в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первого июня в Караганде заработала обновленная детская железная дорога (ДЖД). В 11 утра с платформы 9 ¾ отправился в свой первый рейс карагандинский «Хогвартс-экспресс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дети и взрослые собрались в ожидании следующего маршрута. Поклонники поттерианы фотографировались возле тележки с совой.

Преображение детской железной дороги заняло порядка полугода.

«Работы начались в ноябре. Первое, что сделали, начали зачищать с локомотива старую краску: за многие годы накопилось несколько слоев. Зачистили полностью до заводского металла. Сложностей, конечно, было не мало. Проблемой было найти новый двигатель. Можно сказать, произошло чудо. В Петропавловске нашелся новый двигатель от танка Т-72. Он подходит для нашего поезда. Идея была на поверхности – объединить любовь карагандинцев к детской железной дороге и близкую многим поколениям поттериану. Это история о сохранении наследия – в новой ипостаси», – рассказал Роман Калачев, заместитель руководителя управления парками культуры и отдыха города Караганды.

Над проектом детской железной дороги работали сотрудники ДЖД во главе с начальником машинистом Виктором Луценко. К оформлению приложила свою фантазию и творчество художник управления парками Марина Зворыгина.

На железнодорожных путях обновили около 100 шпал. Фасад вокзала тоже преобразился. Перрон заасфальтировали.

Сюрпризы еще не закончились. Скоро будет достроена хижина Хагрида. Появится еще несколько новых фотозон. «Хогвартс-экспресс» будет останавливаться на станции Зоопарк.

Спустя много лет возобновилось обучение детей железнодорожной профессии.