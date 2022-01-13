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Ход восстановительных работ поврежденных объектов – МИИР РК

13 Января 2022 09:44
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Ход восстановительных работ поврежденных объектов – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате беспорядков в регионах Казахстана нанесен значительный ущерб административным зданиям и коммерческим объектам недвижимости. О ходе восстановительных работ сообщили в пресс-службе МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

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По оперативным данным акиматов в восьми регионах пострадало 53 государственных объекта (г. Алматы – 21, Шымкент – шесть, ВКО – два, Алматинская – шесть, Жамбылская – семь, Кызылординская – девять, Атырауская – один, Актюбинская области – один) требующих ремонтно-восстановительные работы.

При этом по предварительной информации НПП «Атамекен» по стране пострадало более 1 300 объектов МСБ, включая движимое (машины, спецтехника) и недвижимое имущества (здания и сооружения), а также товарно-материальные ценности.

В настоящее время во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причинённого ущерба.

По предварительному осмотру 221 здание коммерческих объектов подверглись значительным повреждениям и требуют ремонтно-восстановительные работы, по городу Алматы – 215 объектов, ВКО – шесть объектов. В городе Шымкент два объекта восстановлено.

По всем этим объектам проводятся техническое экспертное обследование, составляется техническая документация и оценка стоимости ремонтных работ.

После проведения вышеуказанных работ будет установлено точное количество объектов и затрат для ремонтно-восстановительных работ.

После этого акиматами будет производиться компенсация пострадавшим лицам.

Параллельно для ускорения возмещения ущерба акиматами совместно с НПП «Атамекен» осуществляется сбор и комплектация подтверждающих документации на недвижимость.

Стоить отметить, ввиду продолжающихся следственных мероприятий к некоторым объектам для проведения обследования доступ ограничен.

Все вышеуказанные действия по восстановлению объектов осуществляется по выработанному Госкомиссией единому пошаговому алгоритму.

Задачи всем распределены, каждый государственный орган ответственно вовлечен к скорейшему восстановлению поврежденных объектов.

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#МИИР РК   #ЧП-2022  
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