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Ход строительства юго-западной объездной автомагистрали осмотрел Алтай Кульгинов

29 Сентября 2019 08:25
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Ход строительства юго-западной объездной автомагистрали осмотрел Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время объезда аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства участка объездной дороги - «Юго-Западный обход», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

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Протяжённость строящейся дороги с четырёхполосным движением составляет 33 км. При строительстве дороги также будут построены мосты. Участок берет начало с аэропорта и далее следует по маршруту на Косшы, Ильинку, Коктал, в конце соединяется с транспортной развязкой на проспекте Тлендиева (Астраханская трасса).

Сейчас ведутся работы по строительству многоуровневых транспортных развязок, укладке асфальта и установке освещения. Строительные материалы, используемые в работе, казахстанского производства. Завершение участка позволит транзитному автотранспорту беспрепятственно следовать маршруту без заезда в город, что несомненно разгрузит движение на городских улицах. Объездная соединит кольцевую дорогу города, общая протяжённость которой составляет 128 км.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт,
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