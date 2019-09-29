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вчера 01:01
Ход строительства юго-западной объездной автомагистрали осмотрел Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время объезда аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства участка объездной дороги - «Юго-Западный обход», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.
Протяжённость строящейся дороги с четырёхполосным движением составляет 33 км. При строительстве дороги также будут построены мосты. Участок берет начало с аэропорта и далее следует по маршруту на Косшы, Ильинку, Коктал, в конце соединяется с транспортной развязкой на проспекте Тлендиева (Астраханская трасса).
Сейчас ведутся работы по строительству многоуровневых транспортных развязок, укладке асфальта и установке освещения. Строительные материалы, используемые в работе, казахстанского производства. Завершение участка позволит транзитному автотранспорту беспрепятственно следовать маршруту без заезда в город, что несомненно разгрузит движение на городских улицах. Объездная соединит кольцевую дорогу города, общая протяжённость которой составляет 128 км.
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