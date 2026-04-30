Ход реализации Дорожной карты партии AMANAT обсудили в Акмолинской области

В Кокшетау прошло совещание по реализации Дорожной карты партии AMANAT, направленной на улучшение качества жизни населения, передает Kazinform.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, председатель комитета партийного контроля партии AMANAT Павел Казанцев, члены партии и депутаты областного маслихата.

— Регион демонстрирует устойчивый экономический рост. В 2025 году объем продукции АПК достиг 1,2 триллиона тенге, реализуются инвестиционные проекты в животноводстве, переработке и промышленности, создаются новые рабочие места. Развиваются индустриальные зоны, где сформирован пул проектов на 2,7 триллиона тенге. В жилищной сфере в 2026 году планируется обеспечение квартирами около 1300 семей. Также продолжается развитие городской и социальной инфраструктуры, строительство спортивных и культурных объектов, — отметил глава региона.

Более подробно о социально-экономическом развитии региона проинформировал первый заместитель акима области Ельдос Рамазанов.

— Область занимает одну из лидирующих позиций в стране. Проводится большая работа в тандеме с партией AMANAT, охватывающая все направления — от сельского хозяйства и промышленности до создания комфортной инфраструктуры и помощи социально уязвимым слоям населения. Для позитивного развития региона необходимо сохранить стабильность и своевременно устранять недоработки, — подчеркнул Павел Казанцев.

Встреча продолжилась обсуждением дальнейшей работы по реализации Дорожной карты партии AMANAT.