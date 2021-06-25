Ход  реализации Президентских политических инициатив обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экспертное обсуждение реализации Президентских пакетов политических реформ состоялось в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты, политологи, депутаты Мажилиса Парламента РК и члены Национального совета общественного доверия. Открыл мероприятие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин.

В рамках экспертного мероприятия был презентован аналитический доклад политолога Андрея Чеботарева «Политические инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: особенности 3 пакетов». В докладе представлен обзор политических инициатив Главы государства и анализ их реализации.

В частности, в докладе отмечается, что политические реформы в Казахстане характеризуются последовательностью и поэтапностью. Автор подчеркнул, что указанные реформы реализуются эффективно, несмотря на критические процессы, вызванные вследствие пандемии коронавирусной инфекции.

«12 июня исполняется два года с момента официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента РК. При этом одним из первых решений, принятых им в тот же день, стал Указ «О создании Национального совета общественного доверия при Президенте РК». Тем самым Глава государства продемонстрировал свою принципиальность и последовательность, приступая к выполнению озвученных им во время прошедших президентских выборов намерений относительно проведения диалога государства и общества. В продолжение всего Президент своим указом утвердил план мероприятий по реализации предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех. Преемственность. Справедливость. Прогресс». Некоторые из соответствующих мер, а также обозначенные позднее новые меры легли в основу 23-хбазовых политических инициатив Президента РК, составивших три пакета реформ. При этом в 2020 году первый из этих пакетов был полностью реализован. По двум остальным пакетам продолжается работа по выработке, обсуждению и принятию соответствующих концепций, законов и подзаконных актов», - сказал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

В процессе обсуждения особое внимание было уделено предстоящим прямым выборам сельских акимов. Эксперты подчеркнули, что переход к прямым выборам сельских акимов является значимым событием, которое знаменует собой новый этап политической модернизации и будет способствовать вовлечению граждан в общественные процессы.

«Целью сегодняшнего мероприятия является то, что наши эксперты Андрей Чеботарев со своим аналитическим центром подготовили специальный доклад по предстоящей большой кампании по прямым выборам акимов сел и районов. Казахстан впервые в Центральной Азии планирует приступить к таким выборам. Это важное решение, которое оказывает влияние на общество. Теперь, после проведения выборов, мы извлечем уроки, выведем результаты, и в сентябре уже будут большие исследования, анализы. Это первый из них», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК, известный политолог Айдос Сарым,

Эксперт также отметил, сейчас в селах дополнительно рассматриваются четыре вида налогов.

«Что касается земли, то здесь это есть аренда земли, продажа участка и другие. В дальнейшем цена земельного участка будет определяться сельскими жителями. Точно так же происходит много изменений. Для чего это нужно? Это потому, что сельские жители должны иметь сплоченность внутри себя. В действующем законе дается пять лет для изменения статуса города или села. То есть, Правительство не будет уничтожать или строить поселок или город заново. Значит, каждое село или район сможет решить свою судьбу сам», - отметил депутат Мажилиса Парламента РК.

Особым отличием представленного аналитического документа является то, что отдельная глава доклада была посвящена инициативам Главы государства в правозащитной сфере. В частности, автором представлен обзор правозащитных инициатив в рамках подписанного недавно Главой государства Указа «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

В целом, стоить отметить, что презентованный в ходе обсуждения доклад - уже третий аналитический материал Андрея Чеботарева, посвященный мониторингу и оценке реализации президентских реформ.