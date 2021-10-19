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Ход реализации демократических реформ в Казахстане обсудили в Сенате

19 Октября 2021, 19:33
Ход реализации демократических реформ в Казахстане обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Стороны обсудили демократические реформы, реализуемые в нашей стране, и вопросы развития сотрудничества между Сенатом и Бюро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Одно из главных направлений сотрудничества – обмен опытом в сфере реализации демократических реформ, уверены собеседники.

« В нашей стране по инициативе Главы государства проводятся комплексные и системные преобразования во всех сферах. Прежде всего, речь идет о демократизации политической системы, обеспечении её открытости, повышении политической конкуренции, создании необходимых условий для реализации прав граждан. Мы уже приняли большой пакет законов, направленных на дальнейшую модернизацию политической системы страны «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также напомнил о том, что на осенней сессии ПАСЕ группой депутатов была принята письменная декларация « Политическая реформа в Казахстане отвечает потребностям и устремлениям его граждан «. Председатель Палаты подчеркнул, что депутаты активно работают над законодательным обеспечением проводимых в стране политических реформ и в настоящее время перед парламентариями стоит задача по реализации уже четвертого пакета президентских реформ.

« В Послании Президента страны была обозначена необходимость законодательного закрепления нормы об обязательном учете 30% квоты для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов. Предложено расширить перечень квотируемых категорий граждан и предусмотреть в избирательных списках обязательную квоту для лиц с особыми потребностями. Глава государства указал на важность разработки эффективного механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности «, - сказал спикер Сената.

Собеседники отметили значительные перспективы сотрудничества Казахстана и ОБСЕ в области реализации прав человека, отметив, что на прошлой неделе Казахстан был избран членом Совета по правам человека ООН на 2022 - 2024 годы.

« Избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием ее роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека «, - подытожил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Маттео Мекаччи высоко оценил усилия Казахстана в сфере обеспечения прав человека и дальнейшей демократизации политической системы страны.


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