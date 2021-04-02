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    14:17, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Ход разработки Концепции пограничной политики обсудили в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстану необходимо сформировать и утвердить правовую основу пограничной политики. Такое мнение сегодня на заседании круглого стола высказал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед. Встреча на тему: «Пограничная политика Республики Казахстан – состояние и перспективы нормативного правового регулирования» состоялась сегодня в Сенате. В ней приняли участие представители правоохранительных, центральных государственных и местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    «Безусловно, что пограничная политика как часть внешней и внутренней политики государства должна быть направлена на построение целостной системы обеспечения пограничной безопасности, являющейся составной частью национальной безопасности страны», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

    Лейтмотивом встречи стала впервые разрабатываемая в настоящее время в стране Концепция пограничной политики. Её создание обусловлено необходимостью наличия четко выстроенной, научно обоснованной национальной стратегии в области пограничной политики Республики Казахстан. По словам сенаторов, пограничная политика также должна включать в себя и вопросы обеспечения социально-экономического развития приграничных населенных пунктов и благосостояния их жителей.

    «Основными направлениями пограничной политики являются социально-экономическое развитие приграничных территорий, подъем благосостояния населения, являющиеся важнейшими факторами поддержания общественной и политической стабильности, осуществление международно-правового оформления государственных границ, развитие пограничного сотрудничества, а также формирование системы научных знаний в области пограничной политики», - отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

    Отметим, что целью создания Концепции пограничной политики является формирование официально принятых взглядов на основные направления обеспечения пограничной безопасности, реализация национальных интересов в пограничной сфере, развитие и углубление межгосударственного пограничного сотрудничества, предупреждение и пресечение посягательств на целостность и неприкосновенность Государственной границы. Во время заседания также были обсуждены вопросы внешней и внутренней миграции, обеспечения общественной безопасности в пограничном пространстве, создания и развития инфраструктуры пунктов пропуска на Государственной границе.


    Теги:
    Сенат Официально Парламент Безопасность
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