Ход разработки Концепции миграционной политики обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета по социально-культурному развитию и науке организовали круглый стол, посвященный разработке новой Концепции миграционной политики. Документ направлен на регулирование вопросов внутренней миграции, развития приграничных территорий и обеспечение расселения кандасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове председатель Комитета Мурат Бактиярулы отметил, что необходимость разработки новой Концепции миграционной политики была обозначена Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана в сентябре 2021 года.

«Новая Концепция миграционной политики должна отвечать ожидаемым внутренним и внешним вызовам. В числе ключевых приоритетов разрабатываемой Концепции должны быть экономическое развитие, создание достойных рабочих мест для внутренних мигрантов, гендерное равенство, защита прав мигрантов, а также решение вопросов трудовой миграции и проблемы оттока квалифицированной молодежи за рубеж», - отметил Мурат Бактиярулы.

Участники обсудили ряд важных вопросов, касающихся стратегических направлений документа, создания рабочей группы по разработке новой Концепции и т.д. Эксперты подчеркивали важность расширения возможностей для трудоустройства, социального страхования и защиты трудовых прав, а также повышение информированности участников рынка труда о возможностях и условиях трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом.

С докладами в ходе встречи выступили также министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Серик Шапкенов, директор Пограничной службы КНБ РК Дархан Дилманов и другие. Также в работе круглого стола приняли участие представители государственных органов, акиматов и НАО «Фонд Отандастар».