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    12:38, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Ход поступления в докторантуру объяснили в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов рассказал о ходе поступления в докторантуру в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мирас Дауленов проинформировал, что срок приема в докторантуру начинается 3 июля и заканчивается до 3 августа. Экзамены для поступления в докторантуру будут проходить с 4 по 20 августа.

    «Поступающие в докторантуру по примеру приема в магистратуру также будут сдавать экзамены в компьютерном формате. В прошлом году формат был успешно апробирован при поступлении в магистратуру. В категорию обучающихся и поступающих в докторантуру принимаются лица, имеющие степень магистра и со стажем работы не менее 9 месяцев или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям», - объяснил вице-министр образования и науки на аппаратном совещании МОН РК.

    Документы для поступления в докторантуру будут приниматься через информационную систему Национального центра тестирования (НЦТ).

    «Сама процедура проведения экзаменов представлена в шести шагах: регистрация на сайте НЦТ; сдача самого экзамена в региональном центре тестирования; опубликование результатов вступительного экзамена; подача заявления на апелляцию; опубликование результатов будет с учетом апелляции; опубликование обладателей грантов», - проинформировал Мирас Дауленов.

    Он отметил, что свидетельство о присуждении гранта будут выдаваться только в электронном формате в личном кабинете у каждого поступающего.

    «При регистрации поступающий заполняет анкету и указывает один вуз, одну группу образовательных программ и выбирает место сдачи экзамена, то есть по своему выбору. Программы проведения и расписание вступительных экзаменов доводятся до сведения поступающих за три дня до начала вступительного экзамена. Претенденты будут писать эссе за компьютером, то есть эссе будет выполняться в компьютерном формате, сдавать тест на готовность к обучению в докторантуре и экзамен по профилю группы образовательных программ», - объяснил вице-министр.

    «В прошлом году были внесены существенные изменения в государственный общеобразовательный стандарт на уровне бакалавриата и магистратуры, где навыки академического письма и метода обучения были включены как ключевые результаты обучения и в магистратуре, и в бакалавриате. Сегодня в реестре образовательных программ - 9 тысяч программ, из них больше 2 тысяч это по программе докторантуры», - сообщил Мирас Дауленов.

    Отметим, что проходной балл для поступления в магистратуру по государственному образовательному заказу остался прежним - 75 баллов. Для поступления в докторантуру на платной основе - 50 баллов. Длительность экзамена будет составлять четыре часа.


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