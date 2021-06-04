Ход королевы: стартует глобальный женский фестиваль шахмат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 июня стартует глобальный женский онлайн фестиваль шахмат «The Queens’ Festival», в рамках которого пройдет серия континентальных и глобальных женских онлайн-турниров по шахматам и образовательных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

Фестиваль, организованный Комиссией FIDE по женским шахматам в сотрудничестве с Комиссией FIDE по мероприятиям, при поддержке Азиатской шахматной федерации, Африканской шахматной конфедерации, Европейского шахматного союза и Конфедерации шахмат Америки, является уникальным комплексным мероприятием, который преследует цель участия женщин во всех аспектах шахматной жизни и развития сильного глобального сообщества женщин, занимающихся шахматами.

Это мероприятие, основанное на недавнем успехе сериала Netflix «Ход королевы», продвигает женщин-игроков, организаторов, арбитров, влиятельных лиц, лидеров и восходящих звезд любого уровня, происхождения и страны. Шахматистки из Азии, Америки, Африки и Европы будут участвовать в квалификационных онлайн турнирах по блицу за шанс пройти в индивидуальные и командные финалы Queen`s Finals.

Все желающие принять участие могут отправить заявку в Казахстанскую Федерацию шахмат в срок до 5 июня 2021 года на адрес электронной почты [email protected]. Взнос за участие составит 10 евро. В рамках фестиваля пройдут семинары и различные мероприятия с участием управляющего директора FIDE Дана Рейзниеце-Озола, казахстанского женского гроссмейстера Динары Садуакасовой и других специальных гостей.



