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Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве

21 Ноября 2022, 16:15
Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы государственного управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Напомним, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил передать часть компетенций Правительства министерствам и акиматам.

В ходе заседания отмечено, что административная реформа позволит существенно разгрузить Правительство от избыточных функций, придаст центральным госорганам больше гибкости, оперативности и самостоятельности в принятии важных решений, а также расширит полномочия местных исполнительных органов.

На сегодня разработан соответствующий проект Дорожной карты на 2022-2023 годы, согласно которому планируется внести законопроект в Мажилис Парламента.

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