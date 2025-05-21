Хочу войти в число 100 сильнейших гроссмейстеров мира — 14-летний Эдгар Мамедов

Эдгар Мамедов родился и вырос в городе Актау. С 5 лет начал заниматься шахматами. Его первым тренером был директор шахматной школы «Дебют» — Анвар Шайхымов.

Сейчас Эдгар учится в 9 классе Республиканской физико-математической школы в Алматы.

— В 14 лет я выполнил сразу три необходимых норматива и стал самым молодым гроссмейстером в истории Казахстана. В этом мне помогли любовь к шахматам и трудолюбие. Эти качества мне привил мой первый тренер Анвар Шайхымов, — говорит Эдгар.

В июне Эдгар планирует принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне, и выступить в составе мужской сборной Казахстана.

— Моя цель — стать сильнейшим гроссмейстером Казахстана. Я упорно тренируюсь ради этой цели. Меня поддерживают Федерация шахмат Казахстана и управление спорта Мангистауской области. Хочу войти в число 100 сильнейших гроссмейстеров мира, — говорит Эдгар Мамедов.

Ранее сообщалось, что шахматист из Актау стал самым юным международным гроссмейстером в истории Казахстана.