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    09:56, 21 Май 2025 | GMT +5

    Хочу войти в число 100 сильнейших гроссмейстеров мира — 14-летний Эдгар Мамедов

    Эдгар Мамедов, шахматист из Актау, который стал самым юным международным гроссмейстером в истории Казахстана в возрасте 14 лет, мечтает в будущем стать чемпионом мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото из личного архива Эдгара Мамедова

    Эдгар Мамедов родился и вырос в городе Актау. С 5 лет начал заниматься шахматами. Его первым тренером был директор шахматной школы «Дебют» — Анвар Шайхымов.

    Сейчас Эдгар учится в 9 классе Республиканской физико-математической школы в Алматы.

    — В 14 лет я выполнил сразу три необходимых норматива и стал самым молодым гроссмейстером в истории Казахстана. В этом мне помогли любовь к шахматам и трудолюбие. Эти качества мне привил мой первый тренер Анвар Шайхымов, — говорит Эдгар.

    В июне Эдгар планирует принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне, и выступить в составе мужской сборной Казахстана.

    — Моя цель — стать сильнейшим гроссмейстером Казахстана. Я упорно тренируюсь ради этой цели. Меня поддерживают Федерация шахмат Казахстана и управление спорта Мангистауской области. Хочу войти в число 100 сильнейших гроссмейстеров мира, — говорит Эдгар Мамедов.

    Ранее сообщалось, что шахматист из Актау стал самым юным международным гроссмейстером в истории Казахстана.

    Теги:
    Спорт Дети Актау Шахматы Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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