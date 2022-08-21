Хочу стать чемпионом в своем весе – казахстанский боец Санжар Адилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Санжар Адилов прокомментировал свою победу над россиянином Чармигулой Сиражудиновым на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по воле Всевышнего мы сумели одержать победу, мы очень упорно готовились и все наши старания оправдались. Мой соперник довольно серьезный боец, хорошо подготовленный, со своей историей, с Дагестана. Очень хорошо владеет борьбой, но мы придерживались плана, два месяца готовились к этому сопернику и были готовы ко всему», - сказал Санжар Адилов журналистам после боя.

По словам бойца, он планирует стать чемпионом своего веса.

«Я старался слушать своих угловых, своего тренера. Тренер мне сказал, что я хорошо отработал. Я доволен победой. Я чувствовал поддержку трибун и дополнительно заряжался энергией. Касательно планов – завоевать титул, стать чемпионом в своем весе», - добавил боец.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец смешанного стиля Санжар Адилов одержал победу решением судей над россиянином Чармигулой Сиражудиновым на турнире Eagle FC 50.