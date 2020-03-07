Хочу с достоинством носить погоны – следователь Алия Тайжанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый день они сталкиваются с различными ситуациями. В любое время их могут вызвать на место преступления для расследования дела. Работа следователя трудна и опасна. Однако, несмотря на сложности, эту профессию выбирают представители женского пола. Любовь к профессии помогает им преодолевать различные препятствия, в итоге эти хрупкие создания становятся опытными «следаками», профессионалами своего дела. В преддверии международного женского дня – восьмого марта корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала со следователем, старшим лейтенантом Алией Тайжановой, которая рассказала, почему она выбрала эту профессию.

Алия окончила университет КАЗГЮУ имени Н. С. Нарикбаева в Алматы по специальности «Правоведение» и не сразу пришла в эту сферу. После окончания учебы девушка работала в различных компаниях. Однако пытаясь реализовать свою детскую мечту, девушка стала следователем. Сейчас Алия работает в отделе зонального контроля управления полиции района Есиль.

Работа следователя требует большой ответственности. К тому же не каждому под силу выдержать ненормированный график работы. Следователи устают и морально, ведь им приходится сталкиваться с чужим горем и смертью.

«Различными способами тебе могут помешать раскрытию преступления, поэтому надо быть стойким человеком. После получения материалов уголовного производства, следователь принимает решение: возбуждать уголовное дело или нет. В ходе расследования мы проводим допросы обвиняемого и свидетелей, собираем дополнительные доказательства. Самое главное - это полученная практика. Хочу отметить, что работа следователя помогает быстро разобраться в том, что такое уголовное право, и как правильно применять нормы уголовного законодательства. Главное преимущество - это борьба с преступностью», - отметила девушка.

Следователи постоянно сталкиваются с различными историями. Порой судьбы преступников не оставляют их равнодушными.

«В то время я только начала работать. Потихоньку набиралась опыта. Моя коллега расследовала уголовное дело о мошенничестве. Она попросила меня провести обыск. По закону личный обыск ведет именно женщина-следователь. Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания до завершения дела. Я пришла к этой женщине и начала обыск. Говорила ей: «Что у вас есть в сумке, вытаскивайте». В этот момент она умоляющим видом просит меня помочь, выпустить на свободу, чуть не заплакала, рассказав о том, что дома ее ждет ребенок. На минуту я даже задумалась: почему мы ее допрашиваем и хотим осудить. Может, она действительно невиновна? С таким я впервые столкнулась. Мне было ее искренне жаль», - поделилась следователь.

Благодаря работе следственных органов задержанные получают справедливое наказание. Уровень преступности снижается.

«Следователи должны быть эмоционально устойчивыми, морально готовыми ко всему. Они не должны поддаваться агрессии людей и не верить лживым доводам преступников. Логическое мышление и аналитический склад ума – первые помощники следователя. Все эти качества, умения и навыки необходимы при проведении очных ставок, где могут встречаться свидетели, противоречащие друг другу в показаниях, и следственных экспериментов, где подозреваемый инсценирует, каким образом было совершено преступление. После раскрытия преступления дело, то есть все документы, протоколы и экспертизы, передают в суд», - пояснила работу следователей Алия Тайжанова.

Как отметила девушка, самое важное качество для следователя – это уверенность в себе.

«Чтобы стать следователем, человек должен быть готовым ко всему. Когда остальные отдыхают, у нас наоборот много работы, постоянно усиление. Поэтому важна любовь к профессии. Многие не выдерживают и уходят с работы. Самое главное - это терпение и, конечно, профессиональные качества. Раньше я думала, что работа следователя очень сложная и порой не бывает времени на личную жизнь. Однако меня окружают счастливые замужние девушки. Если человек будет любить свою работу, то он найдет время на все», - рассказала Алия.

Восьмое марта – это особенный праздник для женщин на службе. В этот день они не надевают форму. С утра коллеги поздравляют их, осыпают комплиментами. По словам девушки, в следственном отделе управления полиции района Есиль работают семь женщин и все они разные.

«Дорогие коллеги и представители женского пола, хочу поздравить с прекрасным днем весеннего праздника. Пускай наша добрая улыбка сделает праздник прекраснее и радостнее. Пускай ваш мир всегда напоминает сказку, в которой нет хлопот и трудовых будней, суеты, усталости и пустых тревог. Самое главное - женское счастье и здоровье. Будьте любимы и оставайтесь всегда во внимании любящих мужских сердец», - поздравила всех женщин Алия Тайжанова.

«В этом отделе мы оцениваем работу следователей, проверяем уголовные дела, которые будут направлены в суд, ежедневно ведем учет дел, которые поступают к нам из прокуратуры и других ведомств. Стать следователем было моей давней мечтой. Мой дядя тоже носил погоны. Он был следователем. Я всегда хотела быть похожей на него, мечтала надеть форму, также как и он. Конечно, поначалу было сложно адаптироваться в новой среде. Не было опыта работы, но была заинтересованность. Мои наставники обучили меня всему, что может пригодиться во время работы. Уже пятый год, как я работаю в правоохранительных органах. В 2016 году мы поехали на обучение в школу первоначальной подготовки в Семипалатинске. Именно там получила звание лейтенанта. А сейчас я старший лейтенант. Хочу с достоинством носить погоны и надевать форму», - рассказала Алия Тайжанова.