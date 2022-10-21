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Хочу родиться казахом: Нурлан Сабуров высказался об имидже казахов в СНГ

Автор:  
Арайлым Мұрат
21 Октября 2022, 11:40
Хочу родиться казахом: Нурлан Сабуров высказался об имидже казахов в СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный стендапер Нурлан Сабуров пришел на шоу к Нурлану Коянбаеву «Жаңа түнгі студия» Нұрлан Қоянбаевпен». В ходе беседы с ведущим шоу Нурлан Коянбаев высказался об имидже казахов в СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соседних странах уважают наших артистов, в частности речь идет об Imanbek, Скриптоните, есть и другие известные рэперы, которых я не знаю. Некоторые удивляются и говорят «что творят казахи». Действительно ли имеет место быть такая тендеция?» - спросил Нурлан Коянбаев.

«Дело в том, что в пространстве СНГ имидж за казахами. Многие говорят, что я хочу родиться казахом. Всегда есть казах, который делает что-то лучше. Понятно, что это юмор, но это мягкая сила. Это точно оказывает влияние на людей, которые не знакомы с Казахстаном. И это очень круто. И это только начало, я уверен. Это будет в искусстве, музыке, культуре, спорте. Уверен, это будет только усиливаться», - отметил стендапер Нурлан Сабуров.


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