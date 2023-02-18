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    14:41, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    Хочу представлять Казахстан на мировом уровне – победитель Tartyl Fest Ильяс Мукушев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Участник Гранд-финала Tartyl Fest Ильяс Мукушев показал лучший результат в группе до 18 лет и до 70 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен из Семея поделился своими впечатлениями.

    «Я занимаюсь стрит воркаутом и самбо. Вообще, я очень люблю спорт, я рад, что в нашей стране запустили такой замечательный проект, какого нет в других странах. Я очень благодарен организаторам за это. Я счастлив победить в Гранд-финале, и хочу сказать большое спасибо своим близким. Самое главное, чтобы были довольны мои родители», - сказал Ильяс Мукушев, комментируя свою победу.

    Атлет также поделился планами на будущее.

    «Моя цель – продвигать этот вид спорта, стрит воркаут. Хочу представлять свою страну на мировом уровне и продвигать стрит воркаут в других странах», - добавил Ильяс Мукушев.

    Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

    Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

    Ранее определился первый победитель Гранд-финала Tartyl Fest в первой группе до 18 лет и до 55 кг. Им стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев.

    Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.


    Теги:
    Общество Спорт Tartyl Fest Астана для mail.ru
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