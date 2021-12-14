Хочу объединить творческую молодежь Актау – Нурсултан Мырзабек

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Набравшись опыта в режиссуре, подготовке рекламных роликов и клипов, Нурсултан Мырзабек вернулся в Мангистаускую область, чтобы внести свою лепту в развитие региона. В Актау он открыл молодежное творческое объединение «Aktown», где собирается активная, амбициозная молодежь и развивает свои навыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родился в поселке Кызылтобе Мунайлинского района Мангистауской области. Мне 27 лет. После окончания школы поступил в Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности экономика. Окончив вуз, поехал в Алматы. Занимался режиссурой, снимали видео, клипы. В целом моя работа была связана с медийной сферой. Набравшись опыта, вернулся в родные края, хотел внести свой вклад в развитие региона. В нашем городе не было площадки для развития навыков молодежи, поэтому создал молодежное творческое объединение «Aktown», - рассказал Нурсултан Мырзабек.

Запустив работу творческого объединения, ему хотелось дать возможность молодежи шанс проявить свой потенциал.

«Мы должны приносить пользу обществу. В этом заключается главная миссия. Наша основная аудитория – молодежь. Мы протягиваем руку помощи молодым людям, интересующимся искусством, образованием. Для этого создали специальную базу. Эту базу пополняем различными курсами, книгами, делимся с молодежью. Мы открыты для всех. Если есть интересные идеи, всегда готовы поддержать. У нас не так много возможностей, потому что мы - частная, неправительственная организация. Если к нам приходят талантливые ребята, направляем в правильном русло, знакомим со специалистами и экспертами в выбранной области, оказываем всестороннюю помощь», - отметил Нурсултан.

«Aktown» было образовано в 2019 году, в объединении трудятся 11 человек.

«За эти два года многие отточили свои навыки, развили творческие способности. Сейчас удивляемся тому, как в маленьком городе проживает столько талантливых людей. Хочу отметить, что также стараемся решить их вопросы, оказать содействие в том, что действительно их волнует. Помогаем тем, кто оказался в сложной ситуации. В связи с пандемии нам пришлось много мероприятий провести в онлайн-формате. Городом сейчас руководит новый аким, ему также представим свои проекты», - сказал руководитель «Aktown».

Нурсултан Мырзабек мечтает открыть платформу для молодежи в Актау.

«Здесь нет площадки, где могла бы собраться молодежь. Возможно, это будет коворкинг центр, центр поддержки молодежи. Хочу объединить творческую молодежь города», - добавил он.